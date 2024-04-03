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Uzmanpara Borsa güne düşüşle başladı
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.64 oranında düşüşle 8983 puan seviyesinden başladı.

03.04.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.64 oranında düşüşle 8983 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.34 oranında düşüşle 9007 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.90 oranında düşüşle 11276 puan, sanayi endeksi yüzde 0.66 oranında azalışla 13339 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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