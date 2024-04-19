Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.98 oranında düşüşle 9431 puan seviyesinden başladı.
19.04.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.98 oranında düşüşle 9431 puan seviyesinden başladı.
Haberin Devamı
Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.88 oranında düşüşle 9440 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.78 oranında düşüşle 12518 puan, sanayi endeksi yüzde 0.64 oranında azalışla 14053 puan seviyesinden işlem görüyor.