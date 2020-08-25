CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne nasıl başladı?
25.08.2020 - 10:04 |

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 1.114,05 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı?
ABONE OL

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,62 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.114,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,50 ile tekstil, deri oldu.

Dün 1.106-1.118 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.108,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu avantajları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

25 Ağustos Bim aktüel kataloğu avantajları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Son dakika! Eczacılara şiddet görüntülerine tepki yağdı

Son dakika! Eczacılara şiddet görüntülerine tepki yağdı

Sıradaki Haber