Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.53 oranında primle 2928 puandan başladı. Endeks böylelikle tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

Açılışın ardından bankacılık endeksi yüzde 0.94 oranında yükselişle 2699 puan, sanayi endeksi yüzde 0.60 oranında artışla 4764 puandan işlem görüyor.