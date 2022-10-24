Borsa güne rekor seviyeden başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.81 oranında yükselişle rekor seviye olan 3966 puandan başladı.
24.10.2022 - 10:20 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya rekor seviyeden başladı. Endeks güne yüzde 0.81 oranında yükselişle 3966 puandan başladı. Açılışın ardından 3984 puana kadar yükselen endeks rekor serisini sürdürdü.
Saat 10.20 itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 1.28 oranında yükselişle 3963 puan, sanayi endeksi yüzde 2.05 oranında artışla 6335 puan seviyesinde hareket ediyor.
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