Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,85 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 1.404,25 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün yüzde 0,49 değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.395,40 puana taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde ve varlık alımlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin güçlenebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.