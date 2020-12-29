Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,13 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 1.445,42 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,65 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden destek bulan BIST 100 endeksi, rekorlara devam etti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.442,79 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ile 2020'nin son haftasında küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi, ekonomik destek paketindeki nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı, 134'e karşı 275 oyla kabul ederken, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma, dün AB Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan, İngiltere ile Türkiye'nin de Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) bugün imzalaması bekleniyor.

İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak STA'nın etkisiyle dün hisse ve sektör bazlı güçlenen alımların BIST 100 endeksinde rekorların devam etmesine katkı sağladığını belirten analistler, bugün konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde ise yurt içinde açıklanacak ekonomik güven endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.