Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul güne yüzde 0.55 oranında kazançla 2524 puandan başladı. Böylelikle endeks açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
19.04.2022 - 10:15 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.55 oranında artışla 2524 puandan başladı. Saat 10.13 itibarıyla endeks yüzde 0.50 oranında yükselişle 2.523 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.63 oranında artışla 2182 puan, sanayi endeksi yüzde 0.57 oranında yükselişle 4369 puan seviyesinde hareket ediyor.