Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne rekorla başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.61 oranında artışla 6371 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

11.07.2023 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 1.61 oranında artışla 6371 puandan başladı. Böylelikle Borsa İstanbul tüm zamanların açılış rekorunu kırmış oldu. 

Açılışın ardından endeks 6379 puanı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Endeks şu sıralar yüzde 0.87 oranında artışla 6322 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.13 oranında artışla 5418 puan, sanayi endeksi yüzde 0.70 oranında yükselişle 10170 puan seviyesinden işlem görüyor. 

Wanda Nara'dan Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tarih verdi

Wanda Nara'dan Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tarih verdi

Dicle Nehri'nde büyük tehlike! 'Tüm vatandaşlara görev düşüyor'

Dicle Nehri'nde büyük tehlike! 'Tüm vatandaşlara görev düşüyor'