Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.63 oranında yükselişle 6730 puandan başladı. Böylelikle BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek açılış seviyesini görmüş oldu.

Endeks açılışın ardından 6743 puan ile rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.05 oranında yükselişle 6690 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.33 oranında düşüşle 5704 puan, sanayi endeksi yüzde 0.14 oranında artışla 10571 puan seviyesinden işlem görüyor.