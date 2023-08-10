Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.68 oranında artışla 7652 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu.

Açılışın ardından BIST 100 endeksi 7704 puan ile tarihi rekor kırdı. Endeks şu sıralarda yüzde 1.01 oranında artışla 7676 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.55 oranında artışla 7299 puan, sanayi endeksi yüzde 0.27 oranında yükselişle 11689 puan seviyesinden işlem görüyor.