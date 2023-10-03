Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.71 oranında yükselişle 8547 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

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Açılışın ardından endeks 8559 puan seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Şu sıralarda endeks yüzde 0.64 oranında artışla 8541 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.29 oranında düşüşle 8820 puan, sanayi endeksi yüzde 1.18 oranında yükselişle 13882 puan seviyesinde hareket ediyor.