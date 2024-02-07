Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.48 oranında artışla 8912 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu.

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Açılışın ardından endeks 8934 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 0.53 oranında artışla 8932 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.19 oranında yükselişle 9886 puan, sanayi endeksi yüzde 1.08 oranında artışla 13664 puan seviyesinde hareket ediyor.

BORSA DÜN REKORLA KAPANDI

Öte yandan BIST 100 endeksi geçtiğimiz gün 8890 puan seviyesini görerek rekor kırmıştı. Endeks günü 8869 puandan tamamladı. Bu tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olarak kayıtlara geçti.