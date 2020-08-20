Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kazanarak 1.125,03 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından dünya borsalarından pozitif ayrışarak enerji hisseleri öncülüğünde yüzde 2,95 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.124,71 puanla 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Açıklanacak makroekonomik verilerle birlikte ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.100 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.