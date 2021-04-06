Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yatay başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yatay başladı
ABONE OL

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.442,88 puandan başladı.

06.04.2021 - 10:03 | | AA
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,82 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 1.442,88 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,7 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin fiyatlanmasıyla yüzde 0,83 değer kazanarak günü 1.442,06 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde; yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç, 1.410 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

Son dakika... Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı

THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı

Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı

Suga, ABD ziyareti öncesi koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Suga, ABD ziyareti öncesi koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

Son dakika... Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı!

Sıradaki Haber
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Sıradaki Haber
Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Sıradaki Haber
Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

Sıradaki Haber