Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yatay başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yatay başladı
ABONE OL

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.420,94 puandan başladı.

07.04.2021 - 10:01 | | AA
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,35 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 1.420,94 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,22 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin olumsuz etkisiyle yüzde 1,49 değer kaybederek 1.420,59 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'nin dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.410 ve 1.370'in destek konumunda olduğunu söyledi.

GÜNCEL HABERLER

Filistin'den hurma ithalatında tarife kontenjanı yükseltildi

Filistin'den hurma ithalatında tarife kontenjanı yükseltildi

Türkiye jeotermal enerji kapasitesini en fazla artıran ülke oldu

Türkiye jeotermal enerji kapasitesini en fazla artıran ülke oldu

Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde

Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde

Babasını yanan evde sandı, kalp krizinden öldü

Babasını yanan evde sandı, kalp krizinden öldü

Hindistan'da günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

Hindistan'da günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya Sağlık Günü 2021 mesajları, sözleri ! Dünya Sağlık Günü 2021 teması nedir?

Dünya Sağlık Günü 2021 mesajları, sözleri ! Dünya Sağlık Günü 2021 teması nedir?

Sıradaki Haber
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK genelgesi ile düzenlendi...

Sıradaki Haber
Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Sıradaki Haber
Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde

Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı finalde

Sıradaki Haber