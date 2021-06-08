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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 1.447,49 puandan başladı.

08.06.2021 - 10:03 | | AA
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,41 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 1.447,49 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 artarken, holding endeksi yüzde 0,02 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,99 değer kazancıyla 1.447,08 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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