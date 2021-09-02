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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,05 artışla 1.474,85 puandan başladı.

02.09.2021 - 10:02 | | AA
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,72 puan ve yüzde 0,05 artarak 1.474,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,42 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün açıklanan büyüme verisinin ardından alıcılı seyrini sürdürdü ve günü yüzde 0,14 değer kazanarak 1.474,13 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından gözlerin ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini belirterek, söz konusu verinin ABD'de para politikasını etkileyebilecek önemde olduğu için oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Küresel pay piyasalarında yön arayışının devam ettiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde ihracat, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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