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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04'lük sınırlı artışla 1.456,07 puandan başladı.

22.10.2021 - 10:11 | | AA
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,65 puan ve yüzde 0,04 artarak 1.456,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,70 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükselişini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,58 artışla 1.455,42 puandan tamamladı ve böylece 6 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de gündemde olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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