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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06'lık sınırlı artışla 1.510,18 puandan başladı.

27.10.2021 - 10:04 | | AA
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 1.510,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 2,14 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıdı ve yüzde 1,09 değer kazanarak, 1.509,20 puan ile 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, şimdiye kadar açıklanan bilançolara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı ayrışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.510 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.530-1.550 bandının gündeme gelebileceğini, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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