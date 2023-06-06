Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.01 oranında düşüşle 5372 puandan başladı.
06.06.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.01 oranında düşüşle 5372 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.38 itibarıyla yüzde 0.53 oranında yükselişle 5402 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.65 oranında düşüşle 4765 puan, sanayi endeksi yüzde 1.22 oranında artışla 8848 puan seviyesinde hareket ediyor.