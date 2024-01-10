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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.03 oranında düşüşle 7733 puan seviyesinden başladı.

10.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.03 oranında düşüşle 7733 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.10 oranında düşüşle 7728 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.60 oranında yükselişle 9630 puan, sanayi endeksi yüzde 0.15 oranında düşüşle 11546 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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