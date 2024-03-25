Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.02 oranında artışla 9113 puan seviyesinden başladı.
25.03.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.02 oranında artışla 9113 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.05 oranında düşüşle 9105 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.01 oranında düşüşle 10653 puan, sanayi endeksi yüzde 0.35 oranında artışla 14003 puan seviyesinde hareket ediyor.