Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.04 oranında yükselişle 8949 puan seviyesinden başladı.
04.04.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.04 oranında yükselişle 8949 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.31 oranında yükselişle 8981 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.75 oranında artışla 11473 puan, sanayi endeksi yüzde 0.03 oranında yükselişle 13173 puan seviyesinde hareket ediyor.