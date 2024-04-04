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Uzmanpara Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.04 oranında yükselişle 8949 puan seviyesinden başladı.

04.04.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.04 oranında yükselişle 8949 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.31 oranında yükselişle 8981 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.75 oranında artışla 11473 puan, sanayi endeksi yüzde 0.03 oranında yükselişle 13173 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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