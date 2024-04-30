Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.1 oranında düşüşle 10.081 puan seviyesinden başladı.

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Açılışın ardından endeks 10.132 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralarda endeks yüzde 0.23 oranında yükselişle 10.105 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.69 oranında artışla 13495 puan, sanayi endeksi yüzde 0.41 oranında yükselişle 14732 puan seviyesinden işlem görüyor.

BORSA DÜN İLK KEZ 10 BİN PUANI AŞTI

Öte yandan BIST 100 endeksi geçtiğimiz gün ilk kez 10 bin puan seviyesinin üzerine çıktı. Endeks günü 10.082 puan seviyesinden kapattı. Bu tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olarak kayıtlara geçti.