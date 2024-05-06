Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.05 oranında yükselişle 10282 puan seviyesinden başladı.

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Sabah saatlerinde düşüş gösteren BIST 100 endeksi öğleden sonra yükselişe geçti. Endeks 10325 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Şu sıralarda endeks yüzde 0.25 oranında yükselişle 10303 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.55 oranında yükselişle 13466 puan, sanayi endeksi yüzde 0.51 oranında yükselişle 15123 puan seviyesinde hareket ediyor.