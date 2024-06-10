Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında düşüşle 10132 puan seviyesinden başladı.
10.06.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.06 oranında düşüşle 10132 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.95 oranında düşüşle 10042 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.14 oranında düşüşle 13989 puan, sanayi endeksi yüzde 0.64 oranında azalışla 13774 puan seviyesinden işlem görüyor.