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Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında yükselişle 9184 puan seviyesinden başladı.

28.02.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.06 oranında yükselişle 9184 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.50 oranında düşüşle 9133 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.26 oranında düşüşle 10101 puan, sanayi endeksi yüzde 0.44 oranında azalışla 14238 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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