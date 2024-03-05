Borsa güne yatay seyirle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında yükselişle 8913 puan seviyesinden başladı.
05.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.06 oranında yükselişle 8913 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.44 oranında artışla 8946 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.67 oranında yükselişle 9527 puan, sanayi endeksi yüzde 1.00 oranında artışla 14339 puan seviyesinde hareket ediyor.