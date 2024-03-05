Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Borsa güne yatay seyirle başladı
Haberler Uzmanpara Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında yükselişle 8913 puan seviyesinden başladı.

05.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.06 oranında yükselişle 8913 puan seviyesinden başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.44 oranında artışla 8946 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.67 oranında yükselişle 9527 puan, sanayi endeksi yüzde 1.00 oranında artışla 14339 puan seviyesinde hareket ediyor. 

YSK, kesinleşen aday listelerini yayımladı! İşte en fazla adayın yarışacağı il

YSK, kesinleşen aday listelerini yayımladı! İşte en fazla adayın yarışacağı il
3 katlı tarihi binada korkutan yangın! İnceleme başlatıldı

3 katlı tarihi binada korkutan yangın! İnceleme başlatıldı