Borsa güne yatay seyirle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.03 oranında yükselişle 8932 puan seviyesinden başladı.
20.03.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.03 oranında yükselişle 8932 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.53 oranında yükselişle 8977 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.47 oranında yükselişle 10114 puan, sanayi endeksi yüzde 0.73 oranında yükselişle 13982 puan seviyesinden işlem görüyor.