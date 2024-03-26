Borsa güne yatay seyirle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle başladı. Endeks açılışta 9029 puan seviyesini test etti.
26.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle başladı. Endeks 9029 puan seviyesinden açıldı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.39 oranında düşüşle 8995 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.48 oranında düşüşle 10751 puan, sanayi endeksi yüzde 0.42 oranında düşüşle 13739 puan seviyesinden işlem görüyor.