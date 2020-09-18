CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı
18.09.2020 - 10:02 | | AA

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.112,90 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
ABONE OL

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.112,90 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

Dün Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,32 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.110,66 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Müge Anlı canlı program saat kaçta başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert nereden izlenir?

Müge Anlı canlı program saat kaçta başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert nereden izlenir?

Sıradaki Haber