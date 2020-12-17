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17.12.2020 - 10:10 | | AA

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 1.403,10 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,66 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 1.403,10 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 1,04 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısındaki açıklamalarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 1.392,45 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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