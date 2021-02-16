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16.02.2021 - 10:02 | | AA

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.569,45 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.569,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kazancıyla 1.562,49 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin devam eden beklentiler ve Japonya'da tahminlerden iyi gelen makroekonomik verilerle pay piyasalarında pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

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