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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 1.453,24 puandan başladı.

10.06.2021 - 10:01 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,07 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.453,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,11 değer kazanarak 1.449,17 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı öncesi sınırlı da olsa iyimserliğin fiyatlandığını söyledi.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkmasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci para politikalarından geri adım atma olasılığını artırarak piyasalar üzerinde baskıya neden olabileceğini belirten analistler, ECB'nin toplantısında ise faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gidilmesinin beklenmediğini, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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