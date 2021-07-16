Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 1.370,32 puandan başladı.

16.07.2021 - 10:15 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,08 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.370,32 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,06 ile gıda, içecek oldu.

Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul'da, çarşamba günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kazancıyla 1.367,25 puandan tamamlamıştı.

Analistler, gelecek hafta sadece pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek ve Kurban Bayramı tatiline girecek Borsa İstanbul'da oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

GÜNCEL HABERLER

'Babam yoğun bakımdan çıkarsa kendisini bıçaklayan çocuk için üzülür'

'Babam yoğun bakımdan çıkarsa kendisini bıçaklayan çocuk için üzülür'

Afrika'da 450 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi

Afrika'da 450 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi

KİT'lere "finansal korunma" konusunda yeni kurallar getirildi

KİT'lere "finansal korunma" konusunda yeni kurallar getirildi

Kanada’nın güneydoğusunu kasırga vurdu

Kanada’nın güneydoğusunu kasırga vurdu

Son dakika... Bakan Koca telefon numarası paylaştı! Bugün başladı

Son dakika... Bakan Koca telefon numarası paylaştı! Bugün başladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Babam yoğun bakımdan çıkarsa kendisini bıçaklayan çocuk için üzülür'

'Babam yoğun bakımdan çıkarsa kendisini bıçaklayan çocuk için üzülür'

Sıradaki Haber
Kredi borcu olanlara müjde! Büyük kolaylık...

Kredi borcu olanlara müjde! Büyük kolaylık...

Sıradaki Haber
'Uzun Kovid' için en kapsamlı araştırma!

'Uzun Kovid' için en kapsamlı araştırma!

Sıradaki Haber
Son dakika... Bakan Koca telefon numarası paylaştı! Bugün başladı

Son dakika... Bakan Koca telefon numarası paylaştı! Bugün başladı

Sıradaki Haber