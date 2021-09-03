Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,09 artışla 1.480,53 puandan başladı.

03.09.2021 - 10:00 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,40 puan ve yüzde 0,09 artarak 1.480,53 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,10 ile orman kağıt basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,34 artışla 1.479,12 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor. TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Diş hekimi anne anlattı: Kaçmasaydık bizi kesin öldürürlerdi

Diş hekimi anne anlattı: Kaçmasaydık bizi kesin öldürürlerdi

Sosyal medyaya 'Yalan mı, değil mi? komisyonu!

Sosyal medyaya 'Yalan mı, değil mi? komisyonu!

MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne

MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne

Pjanic transferinde Dusko Tosic sürprizi!

Pjanic transferinde Dusko Tosic sürprizi!

Bunu kimse bilmiyor! Elinizi bastırınca izi kalmalı...

Bunu kimse bilmiyor! Elinizi bastırınca izi kalmalı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Sıradaki Haber
3.200 TL her ay ödeniyor! 2 yıl sürüyor

3.200 TL her ay ödeniyor! 2 yıl sürüyor

Sıradaki Haber
ABD'de 'Ida Kasırgası' kabusu!

ABD'de 'Ida Kasırgası' kabusu!

Sıradaki Haber
Son dakika! Esendere Gümrük Kapısı'nda operasyon

Son dakika! Esendere Gümrük Kapısı'nda operasyon

Sıradaki Haber