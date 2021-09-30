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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.393,69 puandan başladı.

30.09.2021 - 10:04 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,77 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.393,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile ticaret, tek kaybettiren yüzde 0,54 ile metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarına paralel alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,59 artışla 1.391,92 puandan tamamladı.

Analistler, para politikası yapıcılarının enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajlarını yinelenmesi sonrası küresel pay piyasalarının nispeten sakinleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve enflasyon, Euro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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