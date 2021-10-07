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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,97 artışla 1.385,05 puandan başladı.

07.10.2021 - 10:08 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,36 puan ve yüzde 0,97 artarak 1.385,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 1,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,43 değer kaybederek günü 1.371,69 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Almanya'da sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.390 ve 1.420 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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