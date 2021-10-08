Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 1.398,04 puandan başladı.

08.10.2021 - 10:02 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,12 puan ve yüzde 0,08 artarak 1.398,04 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 1 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk algısı ile günü yüzde 1,84 artışla 1.396,92 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda anlaşmaya varılması ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda oluşan pozitif havanın bugün Çin borsasının uzun tatilin ardından alıcılı başlamasıyla devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen’i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

Son dakika... Nobel Barış Ödülü iki gazeteciye gitti

Son dakika... Nobel Barış Ödülü iki gazeteciye gitti

Büyük gün geldi! Formula 1 heyecanı yeniden İstanbul'da... 2 milyar kişi izleyecek

Büyük gün geldi! Formula 1 heyecanı yeniden İstanbul'da... 2 milyar kişi izleyecek

Sivas'ta ayçiçeği üretim alanı 3 yılda yaklaşık 13 kat arttı

Sivas'ta ayçiçeği üretim alanı 3 yılda yaklaşık 13 kat arttı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

Tandır dehşetinde şok sözler! 'Kendisi zorla ateş ettirdi'

Sıradaki Haber
1100 TL ödeniyor! Hesaplara daha az para yatırılıyor

1100 TL ödeniyor! Hesaplara daha az para yatırılıyor

Sıradaki Haber
Koronavirüse karşı ilk hap şeklinde ilaç Molnupiravir!

Koronavirüse karşı ilk hap şeklinde ilaç Molnupiravir!

Sıradaki Haber
Büyük gün geldi! Formula 1 heyecanı yeniden İstanbul'da... 2 milyar kişi izleyecek

Büyük gün geldi! Formula 1 heyecanı yeniden İstanbul'da... 2 milyar kişi izleyecek

Sıradaki Haber