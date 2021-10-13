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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 1.421,31 puandan başladı.

13.10.2021 - 10:03 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,49 puan ve yüzde 0,32 artarak 1.421,31 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile ulaştırma olurken, yüzde 0,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı ile gıda ve içecek sınırlı kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından döviz kurlarındaki yükseliş ve azalan küresel risk iştahının etkisiyle kapanışa yakın kazançlarını geri verdi ve günü yüzde 0,04'lük sınırlı artışla 1.416,82 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini belirterek, özellikle enflasyon verisi sonrası oynaklığın artabileceğini söyledi.

Fed tutanaklarının ise varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritasını netleştirebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.420 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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