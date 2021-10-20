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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.432,24 puandan başladı.

20.10.2021 - 10:02 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,38 puan ve yüzde 0,17 artarak 1.432,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarına paralel yükseldi ve günü yüzde 0,86 artışla 1.429,85 puandan tamamladı.

Analistler, beklentilerden iyi gelen 3. çeyrek finansal sonuçlarla küresel pay piyasalarında dün alıcılı bir seyir izlendiğini, ancak enflasyon baskıları ve yükselişini sürdüren uzun dönemli tahvil faizlerinin risk unsuru olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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