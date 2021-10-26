Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.501,17 puandan başladı.

26.10.2021 - 10:02 | | AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,24 puan ve yüzde 0,55 artarak 1.501,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,15 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,05 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyarak yüzde 0,88 artışla 1.492,93 puandan kapandı.

Analistler, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesi ile küresel pay piyasalarında pozitif eğilimin korunduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.510 puanın direnç, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Levent Dörter'in acı günü!

Levent Dörter'in acı günü!

Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda rakibi ZZ Leiden

Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda rakibi ZZ Leiden

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Hong Kong'da Çin'in getirdiği yasayla ikinci mahkumiyet

Hong Kong'da Çin'in getirdiği yasayla ikinci mahkumiyet

Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

ASEAN Zirvesi'nde benzeri görülmemiş Myanmar krizi

ASEAN Zirvesi'nde benzeri görülmemiş Myanmar krizi

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Sıradaki Haber
Faizler düşürüldü! Bugün başlıyor

Faizler düşürüldü! Bugün başlıyor

Sıradaki Haber
2. el otomobilde kilometre tuzağı

2. el otomobilde kilometre tuzağı

Sıradaki Haber
Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

Sıradaki Haber