Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 1.73 oranında yükselişle 1835 puandan başladı.
23.12.2021 - 10:30 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.73 oranında artışla 1835 puandan başladı.
Açılışın ardından saat 10.29 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2.13 oranında yükselişle 1842 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.25 yükselişle 1713 puan, sanayi endeksi yüzde 2.05 artışla 3265 puan seviyesinde hareket ediyor.