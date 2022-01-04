Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.76 oranında artışla 1941 puandan başladı.
04.01.2022 - 10:24 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.76 oranında artışla 1941 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.23 itibarıyla yüzde 1.36 oranında yükselişle 1953 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.38 oranında artışla 1635 puan, sanayi endeksi yüzde 1.27 oranında yükselişle 3566 puan seviyesinde hareket ediyor.