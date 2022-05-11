Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul güne yüzde 0.34 oranında yükselişle 2498 puandan başladı.
11.05.2022 - 10:28 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.34 oranında yükselişle 2498 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.27 itibarıyla endeks yüzde 0.16 oranında artışla 2494 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.34 oranında azalışla 2090 puan, sanayi endeksi yüzde 0.19 oranında artışla 4366 puan seviyesinden işlem görüyor.