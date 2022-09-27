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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.37 oranında artışla 3272 puandan başladı.

27.09.2022 - 10:07 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.37 oranında artışla 3272 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.06 itibarıyla yüzde 0.65 oranında yükselişle 3281 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.30 oranında azalışla 3013 puan, sanayi endeksi yüzde 0.65 oranında yükselişle 5322 puan seviyesinden işlem görüyor.

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