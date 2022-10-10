Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.53 oranında artışla 3586 puandan başladı.
10.10.2022 - 10:12 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.53 oranında yükselişle 3586 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.13 itibarıyla yüzde 0.01 oranında azalışla 3567 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.21 oranında düşüşle 3295 puan, sanayi endeksi yüzde 0.01 oranında artışla 5761 puan seviyesinde hareket ediyor.