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Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.77 oranında artışla 3654 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 3798 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

17.10.2022 - 10:12 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.77 oranında artışla 3654 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 3798 puan seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 9.75 oranında artışla 3773 puan, sanayi endeksi yüzde 2.19 oranında yükselişle 5958 puan seviyesinde hareket ediyor.

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