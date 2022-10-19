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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.50 oranında artışla 3860 puandan başladı.

19.10.2022 - 10:14 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.50 oranında artışla 3860 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.14 itibarıyla yüzde 1.10 oranında yükselişle 3883 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.50 oranında artışla 3830 puan, sanayi endeksi yüzde 0.97 oranında yükselişle 6087 puan seviyesinden işlem görüyor.

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